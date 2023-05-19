Маркова (Изотова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1905
Дата смерти31.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Марков Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1932
Дочь: Сикирицкая Светлана Захаровна
Отец ребёнка: Марков Захар Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1943
Сын: Марков Владимир Захарович
Отец ребёнка: Марков Захар Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1992