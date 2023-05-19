Маркова (Изотова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Изотова) Мария Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

31.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: Изотов Андрей Михайлович

Мать: Изотова Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
1926

Сын: Марков Виктор Захарович

Отец ребёнка: Марков Захар Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.1932

Дочь: Сикирицкая Светлана Захаровна

Отец ребёнка: Марков Захар Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1943

Сын: Марков Владимир Захарович

Отец ребёнка: Марков Захар Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Захар Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1992
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