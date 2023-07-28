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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

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Рождение
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Сапожников Федор Александрович

Отец ребёнка: Сапожников Александр

Кусино Тигодской Волости
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сапожников Сильвестр Александрович

Отец ребёнка: Сапожников Александр

Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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