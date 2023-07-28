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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Сапожников Федор Александрович
Отец ребёнка: Сапожников Александр
Кусино Тигодской Волости
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сапожников Сильвестр Александрович
Отец ребёнка: Сапожников Александр
Менёвша, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно