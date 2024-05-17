Шишова Матрона Андреева 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Матрона Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Евфимий Григорьев

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шишов Петр Евфимов

Отец ребёнка: Шишов Евфимий Григорьев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шишов Иоанн Евфимов

Отец ребёнка: Шишов Евфимий Григорьев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Сын: Шишов Никанор Евфимов

Отец ребёнка: Шишов Евфимий Григорьев

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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