Шишова Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шишов Петр Евфимов
Отец ребёнка: Шишов Евфимий Григорьев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шишов Иоанн Евфимов
Отец ребёнка: Шишов Евфимий Григорьев
Рождение ребёнка
23.07.1894
Отец ребёнка: Шишов Евфимий Григорьев
Смерть
Неизвестно