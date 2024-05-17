Шишов Евфимий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шишов Григорий Евфимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шишов Петр Евфимов
Мать ребёнка: Шишова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шишов Иоанн Евфимов
Мать ребёнка: Шишова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
23.07.1894
Мать ребёнка: Шишова Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно