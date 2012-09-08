Трофимов Анатолий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1954
Дата смерти08.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1978
Дочь: Трофимова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Гетман Галина Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1982
Сын: Трофимов Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Гетман Галина Ивановна
Смерть
08.09.2012