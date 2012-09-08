Трофимов Анатолий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Анатолий Вячеславович

Трофимов Анатолий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1954

Дата смерти

08.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1978

Дочь: Трофимова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Гетман Галина Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1982

Сын: Трофимов Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Гетман Галина Ивановна

Смерть
08.09.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close