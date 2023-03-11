Трофимова Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1978

Отец: Трофимов Анатолий Вячеславович

Мать: Гетман Галина Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.2008

Сын: Лепешкин Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.2016

Сын: Нестеренко Ярослав Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Александр Георгиевич