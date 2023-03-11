Трофимова Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1978
Рождение ребёнка
05.11.2008
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.01.2016
Сын: Нестеренко Ярослав Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Александр Георгиевич