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Корсун Сергей Андреевич

Место рождения

Закотное

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Корсунов Андрей Петрович

Мать: ?

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 135 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Бракосочетание
27.10.1874

Жена: Корсунова Екатерина Степановна

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1874г / зап.№ 35 /, Ф-265-1-1 / лист № 134
Смерть
Неизвестно
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