Корсун Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Корсунов Андрей Петрович
Мать: ?
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 135 /, м/к-1874г./ зап.№ 20 /
Бракосочетание
27.10.1874
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1874г / зап.№ 35 /, Ф-265-1-1 / лист № 134
Смерть
Неизвестно