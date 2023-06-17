Чамрова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамрова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
До 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1906 ст.

Дочь: Чамрова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Чамров Иван Васильевич

Афанасьевская церковь 15.12.1906 Подгородние жители Зоя Ивановна Чамрова Подгородние жители отец крестьянин Иван Васильевич Чамров Подгородние жители мать жена Анна Тимофеевна Чамрова https://www.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чамров Иван Васильевич