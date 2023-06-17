Чамрова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1906 ст.
Дочь: Чамрова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Чамров Иван Васильевич
Афанасьевская церковь 15.12.1906 Подгородние жители Зоя Ивановна Чамрова Подгородние жители отец крестьянин Иван Васильевич Чамров Подгородние жители мать жена Анна Тимофеевна Чамрова https://www.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно