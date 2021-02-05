Шестипалов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1946
Дата смерти05.02.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1976
Дочь: Севостьянова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Шестипалова Нина Павловна
Смерть
05.02.2021