Шестипалов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестипалов Николай Александрович

Шестипалов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1946

Дата смерти

05.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1976

Дочь: Севостьянова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шестипалова Нина Павловна

Смерть
05.02.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.