Казанцова Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Казанцов Веденикт Семенович
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Казанцов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Казанцов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шебунина Казанцова Федора Семеновна
Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович
Смерть
1785