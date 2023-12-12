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Казанцова Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Казанцов Федор Семенович

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Казанцов Петр Семенович

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Казанцов Веденикт Семенович

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Казанцов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Казанцов Егор Семенович

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Казанцов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шебунина Казанцова Федора Семеновна

Отец ребёнка: Казанцов Семен Иванович

Смерть
1785
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