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Казанцов Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Казанцов Семен Иванович

Мать: Казанцова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Казанцова Орина Андреевна

Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Казанцова Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Казанцов Михайло Андреевич

Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Казанцова Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна

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