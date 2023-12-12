Казанцов Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Казанцов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Казанцова Орина Андреевна
Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Казанцова Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Казанцов Михайло Андреевич
Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Казанцова Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Казанцова Новоселова Фекла Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно