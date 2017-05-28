Пастухова (Первакова) Таисья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1941
Дата смерти28.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1941
Отец: не указан
Мать: Перваков Анна
Рождение ребёнка
06.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.05.2017