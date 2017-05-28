Пастухова (Первакова) Таисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастухова (Первакова) Таисья Григорьевна

Пастухова (Первакова) Таисья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1941

Дата смерти

28.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1941

Отец: не указан

Мать: Перваков Анна

Рождение ребёнка
06.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.05.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close