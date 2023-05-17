Мальгина (Галишева) Апполинария Петровна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1848
Сын: Мальгин Михаил Капитонович
Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин
Рождение ребёнка
18.05.1850
Дочь: Мальгина Клавидия Капитоновна
Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин
Рождение ребёнка
03.07.1852
Дочь: Мальгина Макрина Капитоновна
Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Созон Капитонович
Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно