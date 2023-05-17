Мальгина (Галишева) Апполинария Петровна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Галишева) Апполинария Петровна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1848

Сын: Мальгин Михаил Капитонович

Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин

Рождение ребёнка
18.05.1850

Дочь: Мальгина Клавидия Капитоновна

Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1852

Дочь: Мальгина Макрина Капитоновна

Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Созон Капитонович

Отец ребёнка: Мальгин Капитон Ильин

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Капитон Ильин

Смерть
Неизвестно
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