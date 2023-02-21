Арабкин Степан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабкин Степан Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Арабкин Игнатий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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