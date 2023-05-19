Ливанисов Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
22.08.1868
Сын: Ливанисов Петр Никифорович
Мать ребёнка: Ливанисова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1870
Дочь: Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Ливанисова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно