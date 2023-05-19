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Ливанисов Никифор Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Ливанисов Василий Иванович

Мать: Ливанисова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
22.08.1868

Сын: Ливанисов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Ливанисова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1870

Дочь: Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Ливанисова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливанисова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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