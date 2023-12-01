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Токарев Артем Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973

Отец: Токарев Виталий Анатольевич

Мать: Токарева Лина Фридриховна

Рождение ребёнка
17.08.2000

Дочь: Токарева Полина Артемовна

Мать ребёнка: Токарева Ольга Валентиновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.08.2011

Сын: Токарев Лев Артемович

Мать ребёнка: Токарева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.2014

Дочь: Токарева Таисия Артемовна

Мать ребёнка: Токарева Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Вера Васильевна

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