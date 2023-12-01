Токарев Артем Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973
Рождение ребёнка
17.08.2000
Дочь: Токарева Полина Артемовна
Мать ребёнка: Токарева Ольга Валентиновна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.08.2011
Мать ребёнка: Токарева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
24.05.2014
Дочь: Токарева Таисия Артемовна
Мать ребёнка: Токарева Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Вера Васильевна