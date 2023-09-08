Тонконогова Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1927
Отец: Тонконогов Герасим
Мать: Тонконогова Миланья
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
02.07.1962
Мачеха, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1967
Смерть
Неизвестно