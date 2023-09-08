Тонконогова Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконогова Татьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1927

Отец: Тонконогов Герасим

Мать: Тонконогова Миланья

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Иван Петрович

Мачеха, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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