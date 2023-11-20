(Aksionov Аксёнова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Aksionov Аксёнова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

30.07.1832

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Aksionov-Аксёнов Иван

Мать: Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Vashkov-Вашков Иван

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей

Смерть
30.07.1832
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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