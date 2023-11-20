(Aksionov Аксёнова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти30.07.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Aksionov-Аксёнов Иван
Мать: Акулина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Vashkov-Вашков Иван
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Vashkov-Вашков Андрей
Смерть
30.07.1832