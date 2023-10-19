Золкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Афтаева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Золкин Александр Василевич

Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Золкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович

Рождение ребёнка
19.05.1969

Дочь: Красильникова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золкин Василий Константинович

Смерть
Неизвестно
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