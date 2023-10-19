Золкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Афтаева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Золкин Александр Василевич
Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
Около 1968
Сын: Золкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович
Рождение ребёнка
19.05.1969
Дочь: Красильникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Золкин Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно