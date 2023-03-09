Запривода Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1915
Сын: Запривода Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запривода Яков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно