Сурагина (Зубова) Вера Ивановна
Место рожденияКрестьяновская
Дата рождения30.08.1939
Дата смерти09.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1939
Крестьяновская
Бракосочетание
28.11.1960
Рождение ребёнка
24.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурагин Ананий Матвеевич
Рождение ребёнка
22.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурагин Ананий Матвеевич
Смерть
09.07.2015