Сурагина (Зубова) Вера Ивановна 30.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСурагина (Зубова) Вера Ивановна

Сурагина (Зубова) Вера Ивановна

Место рождения

Крестьяновская

Дата рождения

30.08.1939

Дата смерти

09.07.2015

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1939

Отец: Зубов Иван Георгиевич

Мать: Зубова (Ширяева) Фаина Александровна

Крестьяновская
Бракосочетание
28.11.1960

Муж: Сурагин Ананий Матвеевич

Рождение ребёнка
24.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурагин Ананий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурагин Ананий Матвеевич

Яблоново, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
09.07.2015
Яблоново, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.