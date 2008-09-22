Сурагин Ананий Матвеевич 10.12.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСурагин Ананий Матвеевич

Сурагин Ананий Матвеевич

Место рождения

Яблоново, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

22.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: Сурагин Матвей Егорович

Мать: Шубарева Анна Федоровна

Яблоново, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
28.11.1960

Жена: Сурагина (Зубова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурагина (Зубова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сурагина (Зубова) Вера Ивановна

Яблоново, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
22.09.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.