Сурагин Ананий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти22.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Отец: Сурагин Матвей Егорович
Мать: Шубарева Анна Федоровна
Бракосочетание
28.11.1960
Рождение ребёнка
24.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурагина (Зубова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сурагина (Зубова) Вера Ивановна
Смерть
22.09.2008