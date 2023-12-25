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Кокин Степан Васильевич
Кокин Степан Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2021
Пол
Мужской
Отец
Кокин Василий Витальевич
1982 г.р.
Мать
Кокина Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2021
Отец:
Кокин Василий Витальевич
Мать:
Кокина Екатерина
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