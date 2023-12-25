Кокин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокин Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2021

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2021

Отец: Кокин Василий Витальевич

Мать: Кокина Екатерина

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