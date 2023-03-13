Ляпкинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкинъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1862

Отец: Ляпкинъ Василий

Мать: Ляпкина Агриппина

Рождение ребёнка
06.12.1890

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1892

Сын: Ляпкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1894

Сын: Ляпкинъ Алексей

Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Ляпкинъ Василий

Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Ляпкинъ Артемий

Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкина Александра Алексеева

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