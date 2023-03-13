Ляпкинъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1862
Отец: Ляпкинъ Василий
Мать: Ляпкина Агриппина
Рождение ребёнка
06.12.1890
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева
Рождение ребёнка
15.02.1892
Сын: Ляпкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева
Рождение ребёнка
17.03.1894
Сын: Ляпкинъ Алексей
Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева
Рождение ребёнка
10.04.1896
Сын: Ляпкинъ Василий
Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Ляпкинъ Артемий
Мать ребёнка: Ляпкина Александра Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно