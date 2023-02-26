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Шейдина Параскева (Петрова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евфросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов

Рождение ребёнка
21.08.1874

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1876

Сын: Прокопий Фёдоров

Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1877

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейдин Фёдор Максимов

Смерть
Неизвестно
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