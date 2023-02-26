Шейдина Параскева (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евфросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов
Рождение ребёнка
21.08.1874
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов
Рождение ребёнка
07.06.1876
Сын: Прокопий Фёдоров
Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов
Рождение ребёнка
07.11.1877
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Шейдин Фёдор Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно