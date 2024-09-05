Дубина Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубина Афанасий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Малукало (Дубина) Матрёна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область