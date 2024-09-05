Дубина Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубина Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубина Афанасий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Малукало (Дубина) Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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