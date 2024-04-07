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Дубина Афанасий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубина Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубина (Полевик) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дубина Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Дубина (Полевик) Екатерина Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1800 ст.

Дочь: Дубина Евгения Афанасьевна

Мать ребёнка: Дубина (Полевик) Екатерина Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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