Дубина Афанасий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубина Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дубина Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Дубина (Полевик) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
26.12.1800 ст.
Дочь: Дубина Евгения Афанасьевна
Мать ребёнка: Дубина (Полевик) Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно