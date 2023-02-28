Шматов Лазарь Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1911
Отец: Шматов Иван Варфоломеев
Военная награда
09.06.1943
Орден Славы III степени
Военная награда
01.10.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Мошковский РВК, Новосибирская обл., Мошковский р-н
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно