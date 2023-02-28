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Шматов Лазарь Иванович

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1911

Отец: Шматов Иван Варфоломеев

Мать: Шматова Наталья Тимофеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная награда
09.06.1943
Орден Славы III степени
Военная награда
01.10.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Мошковский РВК, Новосибирская обл., Мошковский р-н
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно
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