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Агафья
Агафья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
1789
Пол
Женский
Отец
Вилягжанин Павел Федорович
1741 г.р.
Мать
Вилягжанин (Козлова) Агрофена Ульяновна
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Вилягжанин Павел Федорович
Мать:
Вилягжанин Агрофена Ульяновна
Смерть
1789
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