Максимов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Максимова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно