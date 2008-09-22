Гафарова (Гафурова) Марзия
Место рождения
Дата рождения25.08.1921
Дата смерти22.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1921
Отец: Гафуров Карим
Мать: Гафуров Язиля
Рождение ребёнка
18.02.1949
Сын: Гафарова Шавкат
Отец ребёнка: Гафаров Мукарам
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: Усманова Фарида
Отец ребёнка: Гафаров Мукарам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гафаров Мукарам
Смерть
22.09.2008