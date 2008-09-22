Гафарова (Гафурова) Марзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГафарова (Гафурова) Марзия

Гафарова (Гафурова) Марзия

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1921

Дата смерти

22.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1921

Отец: Гафуров Карим

Мать: Гафуров Язиля

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1949

Сын: Гафарова Шавкат

Отец ребёнка: Гафаров Мукарам

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: Усманова Фарида

Отец ребёнка: Гафаров Мукарам

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафаров Мукарам

Смерть
22.09.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close