Гафуров Язиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1921
Дочь: Гафарова Марзия
Отец ребёнка: Гафуров Карим
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафуров Анвар
Отец ребёнка: Гафуров Карим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рауза
Отец ребёнка: Гафуров Карим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гафуров Карим
Смерть
Неизвестно