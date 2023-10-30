Гафуров Язиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафуров Язиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1921

Дочь: Гафарова Марзия

Отец ребёнка: Гафуров Карим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафуров Анвар

Отец ребёнка: Гафуров Карим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рауза

Отец ребёнка: Гафуров Карим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафуров Карим

Смерть
Неизвестно
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