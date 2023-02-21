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Поправко- Мищенко Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Поправко Иван

Мать: Алябьева- Поправко Александра Парамоновна

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