Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломтева (Деменьтьева ?) Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломтева) Александра

Отец ребёнка: Ломтев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Василий

Отец ребёнка: Ломтев Алексей

Рождение ребёнка
04.02.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломтев Алексей

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Ломтев Михайл

Отец ребёнка: Ломтев Алексей

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Ломтев Михаил

Отец ребёнка: Ломтев Алексей

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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