Кисельникова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кисельников Дмитрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кисельников Дмитрий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кисельников Дмитрий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно