Кисельникова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисельникова Анна Семеновна

Кисельникова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кисельников Дмитрий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кисельников Дмитрий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кисельников Дмитрий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисельников Дмитрий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close