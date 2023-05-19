Крохин Артур Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохин Артур Владимирович

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

16.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
30.12.2004

Дочь: Крохина Анна Артуровна

Мать ребёнка: Крохина Елена Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.12.2010

Дочь: Крохина Яна Артуровна

Мать ребёнка: Крохина Елена Александровна

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