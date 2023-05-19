Крохин Артур Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.2004
Дочь: Крохина Анна Артуровна
Мать ребёнка: Крохина Елена Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.12.2010
Дочь: Крохина Яна Артуровна
Мать ребёнка: Крохина Елена Александровна