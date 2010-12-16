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Крохина Яна Артуровна
Крохина Яна Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2010
Пол
Женский
Отец
Крохин Артур Владимирович
1983 г.р.
Мать
Крохина (Суханова) Елена Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.2010
Отец:
Крохин Артур Владимирович
Мать:
Крохина Елена Александровна
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