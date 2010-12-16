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Крохина Яна Артуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2010

Отец: Крохин Артур Владимирович

Мать: Крохина Елена Александровна