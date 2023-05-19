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Параскева Герасимовна

Место рождения

Высоково-1, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

До 01.05.1856

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Герасим Тимофеевич

Мать: не указана

Высоково-1, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1852

Муж: Мальцев Алексей Фёдорович

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
жених холост, а невеста девица; поручители, по жениху: брат родной Михаил Фёдорович и крестьянин Адриан Андреев по невесте: деревни Высоково Николай Герасимович и деревни Кривого Василий Михайлович
Смерть
До 01.05.1856
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