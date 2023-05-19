Параскева Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиДо 01.05.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: Герасим Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1852
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
жених холост, а невеста девица; поручители, по жениху: брат родной Михаил Фёдорович и крестьянин Адриан Андреев по невесте: деревни Высоково Николай Герасимович и деревни Кривого Василий Михайлович
Смерть
До 01.05.1856