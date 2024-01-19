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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Высоковской вол. д. Высоковой Смирнова о неправильном отстранении его от должности заседателя. 1891 г. // Гос. архив Вологод Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
836Высоково, д. каз.близь р. Вотчи.4827266381Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
102. Высокова, деревня бывшая государственная, дворов 25, жителей 132, волостное правление (уездный город в 50 верстах), з. ст. В 8 верстах — Козьмо-Демьянский Синдомский Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Высоково
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1812ВысоковоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные45—296172
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Высоково (мол. проп. п.,нардом)3084деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.3434
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245008Высоково-1деревня59°29'с.ш.39°12'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440217д Высоково-1деревня