деревня Высоково-1, деревня Высоково-1, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Высоково-1

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Высоковской вол. д. Высоковой Смирнова о неправильном отстранении его от должности заседателя. 1891 г. // Гос. архив Вологод Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
836Высоково, д. каз.близь р. Вотчи.4827266381
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Высоковская волость
102. Высокова, деревня бывшая государственная, дворов 25, жителей 132, волостное правление (уездный город в 50 верстах), з. ст. В 8 верстах — Козьмо-Демьянский Синдомский Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Высоковская волость
деревня Высоково

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Высоковская волость
1812ВысоковоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные45296172

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Высоковский сельсовет
Высоково (мол. проп. п.,нардом)3084деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.3434

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245008Высоково-1деревня59°29'с.ш.39°12'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440217д Высоково-1деревня
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