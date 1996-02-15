Щербенко Ксения Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1996
Рождение ребёнка
29.10.2015
Сын: Щербенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Воронов Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.05.2018
Сын: Щербенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Воронов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коннов Максим
Бракосочетание
Неизвестно