Щербенко Ксения Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербенко Ксения Витальевна

Щербенко Ксения Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1996

Отец: Похаздников Виталий Анатольевич

Мать: Щербенко Евгения Вячеславовна

Рождение ребёнка
29.10.2015

Сын: Щербенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Воронов Александр Петрович

Рождение ребёнка
17.05.2018

Сын: Щербенко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Воронов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Александр Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close