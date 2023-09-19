Щербенко Евгения Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербенко Евгения Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1980

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1980

Отец: Щербенко Вячеслав Геннадьевич

Мать: Мезина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1995

Сын: Щербенко Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Похаздников Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
15.02.1996

Дочь: Щербенко Ксения Витальевна

Отец ребёнка: Похаздников Виталий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похаздников Виталий Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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