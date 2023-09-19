Щербенко Евгения Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1980
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1980
Рождение ребёнка
29.08.1995
Сын: Щербенко Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Похаздников Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
15.02.1996
Дочь: Щербенко Ксения Витальевна
Отец ребёнка: Похаздников Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно