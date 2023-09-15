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Устьянцев Иван Афанасьевич

Место рождения

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Устьянцев Афанасий Кириллович

Мать: Устьянцева Анна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
1930
Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930. Приговор: спецпоселение. Место отбывания: Томская обл.
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Устьянцева Таисия Петровна

Место рождения: Томская обл., на спецпоселении (родилась в семье высланных по статье: кулаки)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Устьянцева Таисия Петровна

Место рождения: Томская обл., на спецпоселении (родилась в семье высланных по статье: кулаки)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Таисия Петровна

Смерть
Неизвестно
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