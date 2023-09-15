Устьянцев Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Устьянцев Афанасий Кириллович
Мать: Устьянцева Анна
Осуждение
1930
Кулаки. Постановление СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930. Приговор: спецпоселение. Место отбывания: Томская обл.
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Устьянцева Таисия Петровна
Место рождения: Томская обл., на спецпоселении (родилась в семье высланных по статье: кулаки)
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Устьянцева Таисия Петровна
Место рождения: Томская обл., на спецпоселении (родилась в семье высланных по статье: кулаки)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно