Марченко Лукия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1840
Дата смертиОколо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Сын: Марченко Даниил Семенович
Отец ребёнка: Марченко Семен Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Марченко Андрей Семенович
Отец ребёнка: Марченко Семен Емельянович
Рождение ребёнка
21.08.1868
Сын: Марченко Степан Семенович
Отец ребёнка: Марченко Семен Емельянович
Смерть
Около 1892