Марченко Лукия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Лукия Евграфовна

Марченко Лукия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1840

Дата смерти

Около 1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Сын: Марченко Даниил Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Емельянович

Старая Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Марченко Андрей Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Емельянович

Старая Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.08.1868

Сын: Марченко Степан Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Емельянович

Старая Талалаевка, Чернігівська область
Смерть
Около 1892