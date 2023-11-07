Курбанов Батал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патимат Баталовна
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бати Баталовна
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Газали Баталович
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Сулейман Баталович
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Магамада Баталович
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Гасан-Гусейн Баталович
Мать ребёнка: Айша