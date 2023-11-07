(Курбанов) Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курбанов) Айша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патимат Баталовна

Отец ребёнка: Курбанов Батал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бати Баталовна

Отец ребёнка: Курбанов Батал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Газали Баталович

Отец ребёнка: Курбанов Батал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Сулейман Баталович

Отец ребёнка: Курбанов Батал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Магамада Баталович

Отец ребёнка: Курбанов Батал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Магад Баталович

Отец ребёнка: Курбанов Батал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Гасан-Гусейн Баталович

Отец ребёнка: Курбанов Батал

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