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Смирновъ Никонъ

Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Смирновъ Федоръ

Мать: Смирнова Домна

Рамодановка