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Герасимов Кузьма Трофимович

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1879

Отец: Герасимов Трофим Ермолаевич

Мать: Герасимова Акулина Васильевна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
07.06.1902

Жена: Герасимова Мария Акимовна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Арапова Ефимья Кузьминична

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: Кривопалова (Герасимова) Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно

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