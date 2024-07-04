Герасимов Кузьма Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1879
Бракосочетание
07.06.1902
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Арапова Ефимья Кузьминична
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: Кривопалова (Герасимова) Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Герасимова Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно