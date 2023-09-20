Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

27.06.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1859

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Гультяй Михаил Наумович

Рождение ребёнка
19.06.1860

Дочь: Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Гультяй Михаил Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирс

Отец ребёнка: Гультяй Михаил Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяй Михаил Наумович

Смерть
27.06.1860
Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Роды
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