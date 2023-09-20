Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти27.06.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1859
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Гультяй Михаил Наумович
Рождение ребёнка
19.06.1860
Дочь: Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Гультяй Михаил Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирс
Отец ребёнка: Гультяй Михаил Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1860
Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Роды