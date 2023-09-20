Гультяй Михаил Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти28.03.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гультяй Аввакум
Мать ребёнка: Гультяева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1855
Мать ребёнка: Гультяева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
?.01.1859
Дочь: Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
19.06.1860
Дочь: Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
05.12.1861
Сын: Гультяев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Гультяева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирс
Мать ребёнка: Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Семеновна
Смерть
28.03.1894