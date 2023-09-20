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Гультяй Михаил Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

28.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Гультяй Аввакум

Мать ребёнка: Гультяева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1855

Сын: Гультяй Фирс Михайлович

Мать ребёнка: Гультяева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
?.01.1859

Дочь: Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
19.06.1860

Дочь: Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
05.12.1861

Сын: Гультяев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Гультяева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирс

Мать ребёнка: Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Семеновна

Смерть
28.03.1894
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