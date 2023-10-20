ич Василий Афанасьев/ич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Ич Фёдор Васильев/ич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
дер. Вторые Киняры, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Россия
Смерть
После 1843