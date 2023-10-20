ич Василий Афанасьев/ич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ич Василий Афанасьев/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ич Фёдор Васильев/ич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
дер. Вторые Киняры, Козьмодемьянский уезд, Казанская губерния, Россия
Смерть
После 1843
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